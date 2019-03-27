Manisaspor tekliflere açık

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan sezonun bitimine haftalar kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşen bir dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'un önündeki karanlık tablo camiayı umutsuzluğa iterken, siyah-beyazlı yönetim ise ümitlerini gençlere bağladı. Transfer yasağıyla yalnız altyapı oyuncularıyla maça çıkan, borçları yüzünden tesislerinin elektrik, gaz ve suyu kesilince antrenman yapmakta bile güçlük yaşayan siyah-beyazlılarda yönetim, kadrodaki gençlere transfer teklifi gelmesi halinde değerlendirecek. Devre arasında kaleci Zafer Görgen'i Çaykur Rizespor'a veren siyah-beyazlılarda bazı isimlerin üst liglerdeki takımlar tarafından izlendiği öğrenildi. Yönetim, sezon sonunda satacağı oyuncularla kulübü ayakta tutmayı planlıyor.