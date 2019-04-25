Manisaspor tatilde

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'da ligden düşmesi bitime 7 hafta kala kesinleşen ve son 4 haftadır prestij maçları için sahaya çıkan Manisaspor'da oyuncular 3 günlük antrenmanla mücadelelere hazırlanıyor.

Bu sezon yaşadığı maddi sıkıntılarla sık sık gündeme gelen, şampiyonluk kupaları bile borçlu olunan bir kasap tarafından haczedilip satın alınan Manisaspor'da sezon boyunca sorunlar arasında forma giymeye çalışan genç futbolcular, maçlar öncesi çarşamba gününden itibaren antrenmanlara başlıyor. Manisaspor'da borçlar yüzünden Tarık Almış Tesisleri'ndeki elektrik, gaz ve sular kesilmişti.

