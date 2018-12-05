Manisaspor Taşkın'a rakip

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başında 9 puanı silinen, altyapı ağırlıklı kadrosuyla aldığı 2 galibiyet, 2 beraberliğe rağmen halen eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor, bu hafta eski teknik patronu Taner Taşkın'a rakip olacak. Taşkın'ın çalıştırdığı, Manisaspor'un cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı zirve takipçisi Yılport Samsunspor, grupta lider Sakaryaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Manisaspor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan, takımı son olarak geçen sezonun ikinci yarısında 1'inci Lig'de çalıştıran Taner Taşkın, "Manisa, yaşadığım, büyüdüğüm, oyuncuyken ve hoca olarak şampiyonluk yaşadığım bir yer. Manisaspor'un yeri bende çok farklı. Ancak ben Samsunspor'a hizmet ediyorum ve kendimi Samsunlu gibi görüyorum. Manisaspor'un bu durumda olmasına üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.