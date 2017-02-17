Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı terör saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıyı kınadı
Krasnodar - Fenerbahçe: 1 - 0
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

Manisaspor taraftarından destek bekliyor

MANİSA, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son 11 maçta sadece 1 defa yenilen, üst üste aldığı 5'er gollü Ümraniyespor ve Eskişehirspor galibiyetleriyle düşme hattından kurtulan Manisaspor, 21'nci haftada yarın Giresunspor'u misafir...

Manisaspor taraftarından destek bekliyor

MANİSA, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son 11 maçta sadece 1 defa yenilen, üst üste aldığı 5'er gollü Ümraniyespor ve Eskişehirspor galibiyetleriyle düşme hattından kurtulan Manisaspor, 21'nci haftada yarın Giresunspor'u misafir edecek.
19 Mayıs Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek, yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın biletleri Tarzan Tribünü 2, 1965 Tribünü 4,Tarık Almış VIP Tribünü 20 TL'den satılacak.
Son haftaların en formda isimlerinden İsmail Haktan Odabaşı'nın sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta taraftarlardan büyük destek beklediklerini söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Geçen hafta  Eskişehir'de 350 kişi ile ev sahibi takımın 20 bin seyircisini susturan o coşkulu taraftar kitlesini bu maçta da görmek istiyoruz. Son 4 maçını kazanan Giresunspor çok güçlü bir rakip ancak iç sahada puan kaybetme lüksümüz yok. Tek hedefimiz galibiyet" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.