Manisaspor taraftarından destek bekliyor

MANİSA, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son 11 maçta sadece 1 defa yenilen, üst üste aldığı 5'er gollü Ümraniyespor ve Eskişehirspor galibiyetleriyle düşme hattından kurtulan Manisaspor, 21'nci haftada yarın Giresunspor'u misafir edecek.

19 Mayıs Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek, yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın biletleri Tarzan Tribünü 2, 1965 Tribünü 4,Tarık Almış VIP Tribünü 20 TL'den satılacak.

Son haftaların en formda isimlerinden İsmail Haktan Odabaşı'nın sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta taraftarlardan büyük destek beklediklerini söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Geçen hafta Eskişehir'de 350 kişi ile ev sahibi takımın 20 bin seyircisini susturan o coşkulu taraftar kitlesini bu maçta da görmek istiyoruz. Son 4 maçını kazanan Giresunspor çok güçlü bir rakip ancak iç sahada puan kaybetme lüksümüz yok. Tek hedefimiz galibiyet" dedi.