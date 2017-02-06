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Manisaspor tam kadro

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü lider Eskişehirspor'a konuk olacak Manisaspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Berk de takımla antrenmanlara başladı. Siyah beyazlılarda zorlu deplasman öncesi eksik kalmadı. Teknik direktör...

Manisaspor tam kadro
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü lider Eskişehirspor'a konuk olacak Manisaspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Berk de takımla antrenmanlara başladı.
Siyah beyazlılarda zorlu deplasman öncesi eksik kalmadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ligde son 10 maçta Şanlıurfaspor deplasmanı hariç mağlup olmadıklarını hatırlatarak, "Buna rağmen düşme hattından çıkamadık ancak üstümüzdeki takımlarla puan farkını kapattık. Artık alacağımız her galibiyet bizi bir üst sıraya çıkartacaktır" dedi.
Lige Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları nedeniyle verilen 1 haftalık aranın kendileri için çok iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Eksiklerimizi kapatma ve ara tranferde gelen yeni futbolcularla eskilerin kaynaşması adına iyi işler yaptık. Oyuncularımın antrenman coşkusunu maça yansıtmaları halinde Eskişehir deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılacağımıza eminim. Ligde 15 maçımız var. Bir an önce tehlike bölgesinden uzaklaşıp kendimize daha yüksek sıralarda bir yer bulmanın hesabını yapıyoruz" diye konuştu.

 

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