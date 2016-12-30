Manisaspor Simonek'in eski kulübüne borcunu ödedi

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıda 3 puanı silinen Manisaspor, 2013-14'te sezonunda oynayan eski futbolcusu Arnold Simonek transferinden kalan borcunu ödeyerek yine aynı cezayı almaktan kurtuldu. Transfer yasağı bulunan siyah beyazlılarda bu sezon ikinci kez 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan yönetim, Simonek'in borcunu ödedi.

Başkan Abdullah Mergen, Slovak golcüyü transfer ettikleri Çek Cumhuriyeti ekibi Vysocina Jihlava'ya olan kiralama bedeli borcunu kapatarak FIFA'dan gelmesi beklenen 3 puan silme cezasını engellediklerini söyledi. 2013-14'te Manisa ekibinde oynayan Simonek'in, 15 lig, 1 de kupa maçında görev almış ve 2 gol kaydetmişti.

Öte yandan Başkan Abdullah Merken, vergi borcu yapılandırması sonrası Manisa Vergi Dairesi'ne 275 bin 966 TL'lik ilk taksiti yatırdıklarını, ayrıca SGK borcunun 175 bin TL'lik ilk taksitini de ödediklerini açıkladı. Mergen, "Bu yaptığımız ödemelerin yanı sıra kulübümüzün 20 bin TL'lik, 2016 yılı vergi borcu da ödendi" diye konuştu. Öte yandan Manisaspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

Sezonun ilk yarısında Sarıyer'i çalıştıran, ikinci devre öncesi Amed Sportif'le anlaşan Manisaspor'un Eski teknik direktörü Taner Taşkın, siyah beyazlı ekipten öğrencileri Gökdeniz Varol ve Ümit Yasin'i yeni takımına almak için girişimlere başladı.

Ümit Yasin, ilk yarıda 10 maçta görev alırken, Gökdeniz 4 karşılaşmada forma giydi.