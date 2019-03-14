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Manisaspor sessiz sedasız düşüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -  TÜRK futbolunun önemli kulüplerinden, birçok yıldızın çıkış yaptığı takım olan Manisaspor, sessiz sedasız TFF 3. Lig'e düşmenin eşiğinde. Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı...

Manisaspor sessiz sedasız düşüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - 
TÜRK futbolunun önemli kulüplerinden, birçok yıldızın çıkış yaptığı takım olan Manisaspor, sessiz sedasız TFF 3. Lig'e düşmenin eşiğinde. Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, bu hafta konuk edeceği Ankara Demirspor'u yenemediği takdirde bitime 7 maç kala matematiksel olarak 3. Lig'e düşüşünü erken ilan edecek. Eksi 3 puanlı Manisaspor'un 23 puan  üzerinde 15. sırada bulunan Bayrampaşa'nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda siyah-beyazlılara kazanmak da yetmeyecek.
Ege'yi 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde Süper Lig'de temsil eden Tarzan lakaplı kulüpte o dönem Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Filip Holosko, Hakan Balta, Sezer Öztürk, Aziza Makukula, Carlos Kahe, Uğur İnceman, Okan Koç, Mehmet Güven, Ersan Gülüm, Joshua Simpson ve Lukas Zelenka gibi yıldızlar forma giydi. A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, 1. Lig'de, Ersun Yanal ise Süper Lig'de siyah-beyazlıların dümeninde yer aldı. Ağır borç yükü yüzünden geçen sezon 12 puanı silinince 1. Lig'den düşen, bu sezona da transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla başlayan Manisaspor, son yıllarda sık sık mali imkansızlıklarla anılıyor.

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