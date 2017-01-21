Manisaspor şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti

TFF 1'inci Lig'de bugün Elazığspor'a konuk olacak Manisaspor'da teknik heyet, 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında canı pahasına teröristlere engel olan Şehit Polis Fethi Sekin'in bu kentteki kabrini ziyaret etti.Manisaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, yardımcıları Bekir Limanlar ve Osman Bilik, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü'ne defnedilen Sekin'in kabri başında dualar okudu.Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Fethi Sekin'in terör saldırısında canını hiçe sayıp kendisini vatan için feda ettiği ifade ederek, "Sekin bir kahramandır. Canını feda ederek çok sayıda vatandaşımızın hayatını kurtarmıştır. Kendisine minnettarız. Allah ondan razı olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Böyle kahramanlarımız olduğu sürece ülkemiz, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenecektir" diye konuştu.

FOTOĞRAF