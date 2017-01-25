Manisaspor Sebaihi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Hem Denizlispor'un Perovic'i bırakmaya yanaşmaması hem de futbolcunun olumsuz tavrı, Manisaspor'a geri adım attırdı. Ara transfer döneminde Umut Gündoğan, Gökhan Sazdağı, İsmail Haktan Odabaşı, Nikola Mikic gibi önemli isimleri kadrolarına kattıklarını hatırlatan Başkan Abdullah Mergen, "Perovic olmazsa olmazımız değil. Alternatif isimlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, kulüp arayışında olan Sercan'ın takımdan ayrı çalışacağını söyledi. Manisa'da ligdeki Ümraniyespor maçının biletleri, 2-15 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.
Hem Denizlispor'un Perovic'i bırakmaya yanaşmaması hem de futbolcunun olumsuz tavrı, Manisaspor'a geri adım attırdı. Ara transfer döneminde Umut Gündoğan, Gökhan Sazdağı, İsmail Haktan Odabaşı, Nikola Mikic gibi önemli isimleri kadrolarına kattıklarını hatırlatan Başkan Abdullah Mergen, "Perovic olmazsa olmazımız değil. Alternatif isimlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, kulüp arayışında olan Sercan'ın takımdan ayrı çalışacağını söyledi. Manisa'da ligdeki Ümraniyespor maçının biletleri, 2-15 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.