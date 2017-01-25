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Manisaspor Sebaihi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra takviye harekatına hız veren Manisaspor, bir süredir antrenmanlarda denenen 25 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu Billal Sebaihi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı....

Manisaspor Sebaihi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra takviye harekatına hız veren Manisaspor, bir süredir antrenmanlarda denenen 25 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu Billal Sebaihi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Manisaspor, hafta başında takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Kolombiyalı futbolcu Diego Fernando Calderon Caicedo'yu yetersiz bularak gönderdi. Transfer listesinde bulunan takımın eski golcülerinden Denizlisporlu Slavko Perovic konusunda ise frene basıldı.
Hem Denizlispor'un Perovic'i bırakmaya yanaşmaması hem de futbolcunun olumsuz tavrı, Manisaspor'a geri adım attırdı. Ara transfer döneminde Umut Gündoğan, Gökhan Sazdağı, İsmail Haktan Odabaşı, Nikola Mikic gibi önemli isimleri kadrolarına kattıklarını hatırlatan Başkan Abdullah Mergen, "Perovic olmazsa olmazımız değil. Alternatif isimlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, kulüp arayışında olan Sercan'ın takımdan ayrı çalışacağını söyledi. Manisa'da ligdeki Ümraniyespor maçının biletleri, 2-15 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

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