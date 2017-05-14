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Manisaspor-Şanlıurfaspor soyunma odaları

TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala kurtuluşunu ilan eden Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Özel bir günde özel bir maç oldu" dedi. Maç sonrası katıldığı basın toplantısında...

Manisaspor-Şanlıurfaspor soyunma odaları
TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala kurtuluşunu ilan eden Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Özel bir günde özel bir maç oldu" dedi.
Maç sonrası katıldığı basın toplantısında tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyleyen Karafırtınalar, "Bu karşılaşmanın stresli olacağını söylüyorlardı. Ancak kazanmayı bildik. Bu takımın ben göreve başladığımda 2 puanı vardı. O günden bu yana tüm maçlarımızı stres içinde oynadık. Son 7 maçın 5'ini kazandık. Ligin ikinci yarısında 27 puan topladık. Eğer ilk yarıda bu puanı alabilseydik şimdi şampiyon olurduk. Güzel bir 90 dakika oldu. Oyuncularımı, yönetimi ve taraftarımızı kutluyorum" dedi.
Manisaspor yenilgisiyle TFF 1'inci Lig'de son haftaya düşme hattında giren Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Hayati Soydaş, kazanıp ligde kalmaya çalışacaklarını söyledi. Soydaş, Manisaspor mücadelesinin ardından, "Bu saatten sonra söylenecek fazla birşey yok. Puan olarak da birbirimize rakip bir takımla mücadele ettik. Bir hata yapıp gol yedik. Telafisi olan zamanımız vardı ancak 10 kişi kalınca oyuncular bulundukları konumdan daha fazla etkilendiler. Banahene'nin direkten dönen şutu gol olsa skor farklı hale gelebilirdi. İç sahadaki son maçımızı kazanıp diğer rakiplerin alacakları sonuçla kümede kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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