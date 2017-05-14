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Manisaspor-Şanlıurfaspor Notları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, () MANİSASPOR, TFF 1'inci Lig'de kümede kalışını ilan etmek için çıktığı maçta tribünde istediği desteği bulamadı. Mücadeleyi ev sahibi ekipten 750 civarında taraftar izledi. Ligde kalma yarışında...

Manisaspor-Şanlıurfaspor Notları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()
MANİSASPOR, TFF 1'inci Lig'de kümede kalışını ilan etmek için çıktığı maçta tribünde istediği desteği bulamadı. Mücadeleyi ev sahibi ekipten 750 civarında taraftar izledi. Ligde kalma yarışında son kozlarını oynayan Şanlıurfaspor'u ise 30 taraftarı destekledi.
İki takım da son oynadıkları maçların ilk 11'inden birer değişiklik yaparak sahaya çıktı. Ev sahibi Manisaspor'da son Balıkesirspor randevusundan farklı olarak Bakaki'nin yerine cezası biten İsmail Haktan oynadı. Şanlıurfaspor'da ise Bakary Soro'nun yerine Marc as kadroda görev yaptı.
Siyah beyazlı ekibin ara transfer döneminde Denizlispor'dan kadrosuna dahil ettiği İsmail Haktan, Şanlıurfaspor mücadelesini de boş geçmedi. Daha önce Manisaspor formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atan İsmail, kritik mücadelede ilk yarıda tabelayı değiştirip takımını öne geçirdi.

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