Manisaspor-Şanlıurfaspor: 2-0

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), İsmail Şencan (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xxx)- Fahri (xx) (Dk.72 Ümit Yasin xx), Dimov (xx), Erman (xxx), Ufuk (xx), İsmail Haktan (xxx) (Dk.77 Hakan Turan xx), Metin (xx), Umut (xxx) (Dk.85 Emre), Gökhan (xxx), Bahattin (xx), Perovic (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx)- İzzet (xx), Cemil (x), Marc (x), Caner (xx), Hüseyin (x) (Dk.70 Batuhan x), Kağan (x), Halil (xx), Abdülaziz (x) (Dk.60 Mertcan x), Banahene (xx), Atiemwen (x)

GOLLER: Dk.39 İsmail Haktan, Dk.82 Perovic (Manisaspor)

KIRMIZI KART: Dk.54 Kağan (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Perovic, Gökhan (Manisaspor), Cemil, Marc, Hüseyin (Şanlıurfaspor)

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisaspor, Şanlıurfaspor'u evinde 2-0 yenerek bitime bir hafta kala Lig'de kalışını ilan etti. Manisapor'da Perovic, 75'inci dakikada kullandığı penaltıyı ise gole çeviremedi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Manisaspor, bu skorla puanını 39'a çıkardı. Şanlıurfaspor ise son haftaya 33 puanla düşme hattında girdi.

14'üncü dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında Hüseyin sol kanattan ceza alanına ortaladı, Abdülaziz, müsait durumda buluştuğu topu yandan auta attı.

18'inci dakikada ev sahibi ekipte Umut, orta sahadan taşıdığı topu ceza sahasının solundaki Bahittin'le buluşturdu. Bahattin'in gelişine şutu yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada konuk takımdan Abdülaziz'in soldan ortasında Hüseyin kafayı çaktı, top yandan auta gitti.

39'uncu dakikada Manisaspor öne geçti. Metin'in ara pasıyla ceza yayında buluşan İsmail Haktan, defansın arasından sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda kaleci Sinan'ı avladı: 1-0.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

52'nci dakikada Şanlıurfaspor atağında Hüseyin ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci İsmail Şahmalı, yatarak topa sahip oldu.

54'üncü dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Şanlıurfasporlu Kağan, orta sahada yaşanan tartışmada Manisasporlu Umut'a kafa atınca direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

57'nci dakikada Şanlıurfaspor gole yaklaştı. Banahene, İsmail Haktan ve Dimov'u geçip sol çaprazdan sert vurdu, top üst direkten döndü.

75'inci dakikada Manisaspor penaltı kaçırdı. Perovic'in şutunda defansta Cemil ceza alanı içinde topu eliyle kesince Hakem Suat Arslanboğa beyaz noktayı gösterdi. Perovic'in kullandığı penaltıyı kaleci Sinan ayaklarıyla çıkardı.

82'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Umut'un ara pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan Perovic, bu kez kaleci Sinan'ı affetmedi: 2-0.



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