Manisaspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-1

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

STAT: Manisa 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Ali Rıza Öztürk (xx), Ertan Demirci(xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), İlkay (xx), Muhammer (xx), Okan (xx), Kemal (xx), Mehmet (xx), Muhammed Furkan (xx) (Dk. 46 Cevdet x) Gökhan (xx), (Dk. 79 Mevlüt Can x), Fatih (xx), Atakan (xx) (Dk. 87 Halit Can)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre (xxx) - Melik (xxx), Alaattin (xx), İrfan (xx) (Dk. 67 Berke x), Recep Burak (xx), Mert (xx), Muharrem (xx), Birhan (xx), Erbay (xx) (Dk. 81 Oğuzhan), İsmail (xx), (Dk. 58 Abdülkadir xx) Can Demir (xx)

GOL: Dk. 88 Melik (Sancaktepe Bld)

SARI KARTLAR: Kemal, Deniz (Manisaspor) - Recep Burak, Can Demir, Birhan (Sancaktepe Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalması mucizelere bağlı olan 17'nci sıradaki Manisaspor, 25'inci hafta maçında evinde Play-Off hedefindeki Sancaktepe Belediyespor'a 1-0 yenilerek -3 puanda kaldı. Galibiyete 88'inci dakikada Melik'in golüyle ulaşan konuk takım 42 puana ulaşıp 6'ncı sıradaki yerini korudu. Galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Manisaspor üst üste ikinci yenilgisini aldı. İki takımın da 3 puan hedefiyle çıktığı maçta rakibine oranla daha iyi oynayan ve 3 net pozisyon yakalayan Manisaspor, fırsatları değerlendiremeyince son bölümde kalesinde gördüğü golle sahadan boynu bükük ayrıldı.