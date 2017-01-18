Manisaspor Sabaihi ve Perovic ile anlaştı

Denizlispor'da ilk yarıda beklentileri karşılayamayan Sırp golcü Perovic'in kulübüyle sorunlarını çözdükten sonra Manisaspor'a imza atacağı bildirilirken, Fas asıllı Fransız oyuncu Sebaihi'nin de hafta sonuna kadar Manisa'ya gelip mukavele imzalayacağı öğrenildi. Kadrodaki şişkinlik yüzünden Ömer Buğdaycı, Alper Mete ve Kaan Aşnaz ise yeniden altyapıya gönderildi. Cumartesi günü deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak Manisaspor son çalışmayı yağmur altında yaptı. FOTOĞRAFLI
Denizlispor'da ilk yarıda beklentileri karşılayamayan Sırp golcü Perovic'in kulübüyle sorunlarını çözdükten sonra Manisaspor'a imza atacağı bildirilirken, Fas asıllı Fransız oyuncu Sebaihi'nin de hafta sonuna kadar Manisa'ya gelip mukavele imzalayacağı öğrenildi. Kadrodaki şişkinlik yüzünden Ömer Buğdaycı, Alper Mete ve Kaan Aşnaz ise yeniden altyapıya gönderildi. Cumartesi günü deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak Manisaspor son çalışmayı yağmur altında yaptı. FOTOĞRAFLI