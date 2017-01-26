Manisaspor Peroviç ve Hüseyin Tok'u renklerine bağladı

TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor, iki eski futbolcusu Denizlisporlu Slavko Perovic ve Balıkesirsporlu Hüseyin Tok'u renklerine bağlayarak ara transferi kapattı.

2013-14 sezonunda siyah beyazlı formayı giyen Sırp golcü Perovic, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kulübünün izin vermesi üzerine dün Manisa'ya gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2008-2011 yılları arasında 5 sezon Manisaspor'da oynayan Hüseyin Tok'la da her konuda anlaşma sağlandığı, tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağı bildirildi. İlk yarıda sorun yaşadıkları mevkilere nokta transferler yaparak kadroyu güçlendirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Ara transferi iyi değerlendirdiğimizi ve bu süreçte kaliteli oyuncuları kadromuza dahil ettiğimizi düşünüyorum. Aramıza katılan arkadaşlar, düşme hattından kurtulup üst basamaklara tırmanma konusunda bize önemli destek sağlayacaklar" dedi. Bu arada Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da sakat olan Berk ve Fahri Akyol ile izinli Emre son idmana çıkmazken, Uğur Pamuk takımdan ayrı çalıştı.