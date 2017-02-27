Manisaspor önüne bakıyor

TFF 1'inci Lig'de Giresunspor ve Göztepe maçlarını puansız geçen Manisaspor, geçmişi bırakıp önüne bakacak.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Göztepe karşısında cezalı Dimov ve son gün sakatlanan Gökhan'ın yokluğunun sıkıntısını çektiklerini belirterek, "Rakibin kaleyi bulan 2 şutundan biri gol oldu. Neticede zirveye oynayan bir takıma deplasmanda yenildik. Şimdi önümüzde bizimle birlikte alt sıralarda bulunan rakiplerimiz Bandırmaspor ve Adana Demirspor'la yapacağımız iki kritik maç var. Bu hafta Bandırma sınavını kazanırsak lig bitmiyor ama korkulu rüya görmemek için kazanmak şart" dedi.

Manisaspor Basın Sözcüsü Serkan Özşen de Göztepe maçının geride kaldığını ve bu hafta Bandırmaspor ile çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade etti. Özşen, "Göztepe gibi bir deplasmanda 90 dakika boyunca hiç susmadan takımlarına destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yaptılar.

Şimdi bu desteğin daha fazlasını dolu tribünlerle Bandırmaspor maçında bekliyoruz. Bandırmaspor karşılaşması final niteliğinde bir 90 dakika olacak. Manisaspor, taraftarının da desteğiyle bu zorlu mücadeleden alnının akıyla çıkarak üst sıralara doğru yeniden çıkışa geçecek" diye konuştu.

