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Manisaspor mutlu bitirdi 

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nin son haftasında play off vizesi alan Boluspor'a deplasmanda 4-0 yenilip sezonu 39 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisaspor, tatile mutlu girdi. Son hafta play off yarışındaki rakip karşısında aslarını dinlendirip...

Manisaspor mutlu bitirdi 
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nin son haftasında play off vizesi alan Boluspor'a deplasmanda 4-0 yenilip sezonu 39 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisaspor, tatile mutlu girdi.
Son hafta play off yarışındaki rakip karşısında aslarını dinlendirip eleştiri alan Manisaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, kümede kalma hedefini gerçekleştirdiklerini belirtti, "Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturacağız. Zorlu bir sezonu istediğimiz gibi noktaladık. Zaman zaman bireysel hatalar yapıp kötü günler geçirdik, camiamızı strese soktuk. Sonuçta hepimiz sevinçliyiz. Geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.
Boluspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin kendileri için hiçbir önem arz etmediğini söyleyen Sait Karafırtınalar, şöyle devan etti:
"Yedek kadroyla maça çıktık diye play off mücadelesi veren diğer takımlardan tepki görmemiz bizi ilgilendirmiyor. Bolu'da rahat bir atmosferde oyunumuzu sergiledik. 10 as futbolcumuz ceza, sakatlık ve yorgunluk gibi unsurlardan dolayı forma giyemedi. Ben alın terleriyle mücadele eden herkesi tebrik ediyorum. Boluspor müsabakasında gençlerimizi gördük. Yeni sezon için onların durumunu da değerlendiririz."

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