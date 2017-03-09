Manisaspor Muhammet Ömer'i unutmayacak

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor, kaleci İsmail Şahmalı'nın 5 aylık yaşam savaşını kaybeden minik oğlu Muhammet Ömer'in adını ölümsüzleştirecek.

Yönetim, sosyal medyada taraftarın yaptığı girişim üzerine Ömer bebeğin adını Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki bir tribüne vermeyi kararlaştırdı. İsmail'in boynunda urla dünyaya gelen oğlu, 5 ay hayatta kaldıktan sonra dün vefat etti. Hafta başındaki antrenmanlarda özel izinle oğlu ve eşinin yanına Adana'ya giden tecrübeli file bekçisi, yaşadığı büyük acıya rağmen aylardır maçlarda takımını yalnız bırakmamıştı.

Ligde bu hafta Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, bu karşılaşmada aynı dönemde göreve geldiği mevkidaşı Engin İpekoğlu'na rakip olacak. İki teknik adam, Manisa ve Adana Demir'in ligin 7'nci haftasında oynadıkları ilk maç öncesinde göreve başladı. Manisaspor, bu periyotta Karafırtınalar yönetiminde 21 puan alırken İpekoğlu yönetimindeki Adana temsilcisi, 22 puanı hanesine yazdırdı. Manisaspor, ilk yarıdaki randevuda rakibine 2-1 mağlup oldu.

YÖNETİMDEN ERKEN HAMLE

Ara transfer döneminde yaptığı takviyeler sonrası çıkışa geçerek düşme hattından sıyrılan Manisaspor'da yönetim, şimdiden gelecek sezonun iskeletini oluşturmak için çalışmalara başlıyor. Siyah beyazlılar, devre arasında Kayserispor'dan alınıp sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Ufuk Budak'la lig bitmeden nikah tazelemeye çalışacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kiralanan ve 250 bin TL yatırıldığı takdirde bonservisi Manisaspor'a geçecek Gökhan Sazdağı'nı almak için girişimler de başladı.