Manisaspor Mehmet'e üzüldü

MANİSA, ()

Manisaspor'da, Bucaspor'la cumartesi günü oynanan hazırlık maçında sakatlanan genç futbolcu Mehmet Zeren'in kaval kemiğinde kırık tespit edildi.

Maçın ardından ağrıları artan futbolcunun ayağı, çekilen MR sonrası alçıya alındı. Mehmet 4 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Başkan Bülent Baygeldi, futbolcuyu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diğer yandan TFF 2'nci Lig maratonu öncesi transfer yasağını kaldırmaya odaklanan Manisaspor'un 8 futbolcunun dosyasını elinde bulunduran avukatlarıyla anlaşma sağladığı öğrenildi. Ancak eski Sırp futbolcular Slavko Perovic ve Nikola Mikic'in başvurularını çekmek için 15'er bin Euro istediği, bu rakamın aşağıya çekilmeye çalışıldığı kaydedildi. Perovic transferinden dolayı RAD kulübüne olan borcun da çözüme kavuşturulması bekleniyor.

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