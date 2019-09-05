Manisaspor kazanmak istiyor

MANİSA, () -

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona Sultanbeyli Belediyespor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, cumartesi günü Yeni Orduspor'la oynayacakları ilk iç saha maçını kazanmak istediklerini söyledi. Sezon öncesi borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puanı silinen, genç futbolcularla ayakta kalmaya çalışan siyah-beyazlılarda Aslan, "Lige gençlerimizle puanla başlamak oyuncularımızın özgüveni açısından çok önemliydi. Hedefimiz taraftarımızın önünde oynayacağımız ilk maçtan 3 puan ile ayrılmak. Hedefimize ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarımızı yanımıza bekliyoruz" dedi. Manisaspor'da yönetim ve futbolcular, yemekte bir araya geldi.