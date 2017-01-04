Manisaspor kalesi emin ellerde

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Manisaspor'da ikinci yarı öncesi teknik heyetin kaleciler İsmail Şahmalı, Yağızcan ve Deniz'e güveni tam.

Antalya kampını sürdüren siyah beyazlılarda maratonun ikinci etabına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen tecrübeli file bekçisi İsmail, "Son Şanlıurfaspor maçı haricinde devre arası öncesi yükselen bir performansımız vardı. Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Kaleciler olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Zorlu geçecek ikinci yarıda tehlike bölgesinden çıkıp hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi.

Siyah beyazlılarda sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Berk de Antalya kampına katılırken, Ege temsilcisi kamptaki ilk hazırlık maçında yarın saat 17.00'de Bellis Hotel Sahası'nda ligdeki rakiplerden Sivasspor'la oynayacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Antalya'da iyi bir hazırlık ortamı yakaladık. Buradaki çalışmalarımızın karşılığını ikinci yarıda alacağımıza inanıyorum. Yönetimimiz de kaynak bularak transfer yasağını kaldırmak için uğraşıyor. Eğer birkaç takviye yapabilirsek rekabet ortamı yaratırız, ligde elimiz güçlenir" diye konuştu. FOTOĞRAFLI