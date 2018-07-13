Manisaspor kabuk değiştirdi

MANİSA, ()

TFF 2. Lig'e düştükten sonra geçtiğimiz aylarda Tarık Almış Tesisleri'nin içler acısı hali, tesiste yemek çıkmaması, suların akmaması, maaş alamayan kulüp personelinin süresiz izne çıkarılması gibi olumsuz haberlerle gündeme gelen Manisaspor, yeni yönetimle yara sarmaya çalışıyor. Başkan Bülent Baygeldi ve yönetim, göreve geldikten sonra böcek yuvası haline gelen tesisleri ve bakımsızlıktan çimleri sararan antrenman sahasını elden geçirdi. Göreve dönen personele bir miktar ödeme yapılırken antrenmanların start aldığı hafta başına kadar erzak eksiği tamamlanan mutfakta futbolcular için düzenli yemek çıkmaya başladı. Göreve geldikten sonra takımı küme düşürme ihtimali bulunan eski futbolculardan Makukula'ya bir miktar ödeme yaparak dosyayı erteleyen yönetim, transfer yasağını kaldırmanın yollarını arıyor.