Manisaspor inanıyor

Göztepe karşısında sarı kart cezalısı stoper Dimov ve ter idmanında sakatlanan orta saha Gökhan'dan yararlanamadıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Bu iki oyuncunun eksikliğini fazlasıyla hissettik. Geçen hafta da İsmail Haktan cezalıydı. İki müsabakada da kadro sıkıntısı yaşadık. Puan alabileceğimiz maçları kaybettik. Fakat yeniden ayağa kalkmasını iyi biliriz" yorumunu yaptı. Son 5 maçta 15 gol atarak taraftarına resital sunanan Tarzan, Göztepe karşısında ise suskun kaldı. Karafırtınalar, "İsmail ve Bahattin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yüzde yüz iki gol kaçırdı. Böyle fırsatları değerlendiremezsek, kazanamayız" ifadelerini kullandı.
Göztepe karşısında sarı kart cezalısı stoper Dimov ve ter idmanında sakatlanan orta saha Gökhan'dan yararlanamadıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Bu iki oyuncunun eksikliğini fazlasıyla hissettik. Geçen hafta da İsmail Haktan cezalıydı. İki müsabakada da kadro sıkıntısı yaşadık. Puan alabileceğimiz maçları kaybettik. Fakat yeniden ayağa kalkmasını iyi biliriz" yorumunu yaptı. Son 5 maçta 15 gol atarak taraftarına resital sunanan Tarzan, Göztepe karşısında ise suskun kaldı. Karafırtınalar, "İsmail ve Bahattin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yüzde yüz iki gol kaçırdı. Böyle fırsatları değerlendiremezsek, kazanamayız" ifadelerini kullandı.