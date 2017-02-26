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Manisaspor inanıyor

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor, Giresunspor yenilgisinin ardından dün de deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Takımının kesinlikle kümede kalacağını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar camianın karamsarlığa kapılmamasını...

Manisaspor inanıyor
TFF 1'inci Lig'de Manisaspor, Giresunspor yenilgisinin ardından dün de deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Takımının kesinlikle kümede kalacağını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar camianın karamsarlığa kapılmamasını istedi. "Lige havlu atmadık" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Nasıl üst üste Ümraniyespor ve Eskişehirspor'a 5 gol attıysak, art arda yenilgiler de yaşayabiliriz. Futbolun içinde bunlar var. Ancak asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Göztepe yenilgisinden gereken dersleri alacağız. Gelecek hafta en önemli rakibimiz Bandırmaspor ile kader maçına çıkacağız. Tüm gücümüzle bu karşılaşmaya konsantre olmalılyız" dedi. 
Göztepe karşısında sarı kart cezalısı stoper Dimov ve ter idmanında sakatlanan orta saha Gökhan'dan yararlanamadıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Bu iki oyuncunun eksikliğini fazlasıyla hissettik. Geçen hafta da İsmail Haktan cezalıydı. İki müsabakada da kadro sıkıntısı yaşadık. Puan alabileceğimiz maçları kaybettik. Fakat yeniden ayağa kalkmasını iyi biliriz" yorumunu yaptı. Son 5 maçta 15 gol atarak taraftarına resital sunanan Tarzan, Göztepe karşısında ise suskun kaldı. Karafırtınalar, "İsmail ve Bahattin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yüzde yüz iki gol kaçırdı. Böyle fırsatları değerlendiremezsek, kazanamayız" ifadelerini kullandı.       

   

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