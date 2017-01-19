Manisaspor Gökcan ile yollarını ayırdı

Öte yandan Gökcan'ın ayrılmasıyla sezon başında aynı gün transfer edilerek basına tanıtılan 5 futbolcudan 4'ü ayrılmış oldu. Baiao'yu lisansı çıkmadan gönderen yönetim Sangare ve Enaramo'dan sonra Gökcan'ın da mukavelesini feshederken geriye sadece Emre kaldı. Bu arada cumartesi günü deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak siyah beyazlı ekip galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Manisaspor'da tedavileri süren Berk ve Uğur, bu sabah idmanında takımdan ayrı çalıştı. FOTOĞRAFLI
Öte yandan Gökcan'ın ayrılmasıyla sezon başında aynı gün transfer edilerek basına tanıtılan 5 futbolcudan 4'ü ayrılmış oldu. Baiao'yu lisansı çıkmadan gönderen yönetim Sangare ve Enaramo'dan sonra Gökcan'ın da mukavelesini feshederken geriye sadece Emre kaldı. Bu arada cumartesi günü deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak siyah beyazlı ekip galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Manisaspor'da tedavileri süren Berk ve Uğur, bu sabah idmanında takımdan ayrı çalıştı. FOTOĞRAFLI