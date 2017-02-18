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Manisaspor-Giresunspor soyunma odaları

MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar yenilmezlik serisinin bittiği Giresunspor karşılaşmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Karafırtınalar, "Giresunspor bir takımın deplasmanda nasıl oynaması gerektiğini...

Manisaspor-Giresunspor soyunma odaları
MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar yenilmezlik serisinin bittiği Giresunspor karşılaşmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Karafırtınalar, "Giresunspor bir takımın deplasmanda nasıl oynaması gerektiğini bugün çok iyi gösterdi. Biri bireysel hatadan, diğeri penraltıdan kalemizde 2 gol gördük. Artık bu maçı unutup gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağımız Göztepe müsabakasına odaklanacağız" yorumunu yaptı.
ALTIN GALİBİYET
Giresinspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Manisaspor maçının ardından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Sezonun en zor deplasman maçlarından birini kayıpsız geçmek bizim için büyük mutluluk oldu. İlk yarı dengeli bir mücadele vardı. Üst üste golleri bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan dolayı bir gol yedik. Netice kazanmak her şeyden önemliydi" ifadelerini kullandı.

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