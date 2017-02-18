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Manisaspor-Giresunspor Notlar

MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar geçen hafta deplasmanda 5-1 kazanılan Eskişehirspor maçının ilk 11'inden 2 değişiklik yaparak Giresunspor karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı İsmail Haktan'ın yokluğunda...

Manisaspor-Giresunspor Notlar
MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar geçen hafta deplasmanda 5-1 kazanılan Eskişehirspor maçının ilk 11'inden 2 değişiklik yaparak Giresunspor karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı İsmail Haktan'ın yokluğunda Perovic'e şans verirken, Emre Öztürk'ün yerine de Sebaihi'yi sahaya sürdü.
Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise Şanlıurfaspor maçının 11'inden tek değişiklik yaptı. İldiz, Volkan'ın yerine Dilaver'i oynattı. Giresunsporlu Dilaver ve Isaac eski takımları Manisaspor'a rakip oldu.
Ligde güçlü rakipleri Ümraniyespor ve Eskişehirspor'la oynadığı son iki maçı 5'er golle kazanıp düşme hattından çıkan Manisaspor'un performansı, taraftarını stada çekmeye yetmedi. Maçı yaklaşık 1500 Manisasporlu taraftar izledi. 350 kadar da Giresunlu kale arkasından takımlarına destek verdi. Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da maçta kapalı tribünde taraftarla oturdu.

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