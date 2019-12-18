Manisaspor galibiyete hasret

MANİSA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta altyapı oyuncuları ve amatörden profesyonel yaptığı isimlerle zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan Manisaspor, profesyonel liglerin ilk yarısında galibiyet alamayan iki takımdan biri oldu. Puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla üst üste 2 kez küme düşerek amatör kümenin eşiğine gelen; bir dönem tesislerinde elektrik, gaz ve suların kesik olduğu siyah-beyazlılar, ilk yarıda 17 maçta 3 beraberlik, 14 yenilgi aldı.

Yalnız gençlerine umut bağlamak zorunda kalan Manisaspor, Türkiye'de profesyonel liglerdeki 125 takım arasında 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor'la birlikte galibiyet alamayan iki ekipten birisi oldu. Sezon başında FIFA tarafından 6 puanı daha silinen Manisaspor, grubunda eksi 3 puanla son sırada yer alıyor. 2'nci Lig'de 15 puanı silinen Şanlıurfaspor da 17 maçta yalnız 1 beraberlikle puan alabildi. Ege'yi uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Manisaspor'da o dönem Burak Yılmaz, Arda Turan, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi isimler de forma giymiş, Mustafa Denizli ve Ersun Yanal gibi tecrübeli isimler de kulüpte teknik direktörlük yapmıştı.