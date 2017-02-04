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Manisaspor, Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda oynadığı 3 maçı 5 puanla geçerek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Manisaspor, lider Eskişehirspor'la 11 Şubat'ta oynayacağı deplasman maçına hazırlanıyor. Ara transferde yasağı kaldırarak...

Manisaspor, Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda oynadığı 3 maçı 5 puanla geçerek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Manisaspor, lider Eskişehirspor'la 11 Şubat'ta oynayacağı deplasman maçına hazırlanıyor.
Ara transferde yasağı kaldırarak kadrosunu takviye eden Manisaspor, tüm konsantrasyonunu 35 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibine çevirdi. Futbolcularına son 3 maçın görüntülerini izletip analiz yapan, hatalarını tek tek gösteren teknik direktör Sait Karafırtınalar, özellikle savunma hattına uyarılarda bulundu.
Son üç maçta kadroda değişiklikler yapan teknik direktör Karafırtınalar'ın Eskişehirspor maçında ilk 11'de fazla oynama yapmayı düşünmediği, yalnız Kayserispor'dan alınan sol kanat Ufuk Budak'ı as kadroda değerlendireceği öğrenildi. Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenmanlara ülkelerinden dönen Mikic ve Perovic de katılıyor. Sol el baş parmağından sakatlanan kaleci İsmail Şahmalı ve tedavi süreci devam eden Berk ise son antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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