Manisaspor, Eskişehirspor'dan çekinmiyor

Ligde lider Eskişehirspor ile son sıradaki Mersin İdmanyurdu arasında ayrım yapmadıklarını sözlerine tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:
"Bu ligde kolay maç yok. Kimle oynarsak oynayalım, tek hedefimiz 3 puan.
Yeni transferlerimiz takımın oyun kalitesini ve performansını ciddi anlamda yukarıya çekti. Geçen hafta Ümraniyespor karşısında elde ettiğimiz 5-2'lik galibiyet bunun kanıtı. Kazanıp, düşme hattından çıkmak istiyoruz." Karafırtınalar, sahaya süreceği 11'in kafasında henüz şekillenmediğini söylerken, "Hak edene formayı veririz" ifadesini kullandı.
GÖKHAN'I HIRS BASTI
Manisaspor'un ara transferde Büyükşehir Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Gökhan Sazdağı, giderek yükselen form grafiği ile teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın en önemli silahlarından biri oldu. Sol kanatta görev yapan ve takımın hücum gücünü büyük katkı sağlayan Gökhan, 3 maçta da ilk 11'de görev yapıp, 90'ar dakika sahada kalırken, başarılı performansını 1 de golle süsledi. Manisaspor'un satın alma opsiyonu ile kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor randevusu öncesi antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. FOTOĞRAFLI