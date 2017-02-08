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Manisaspor, Eskişehirspor'dan çekinmiyor

TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Manisaspor'da gözler pazar günü deplasmanda lider Eskişehirspor ile oynanacak zorlu maça çevrilirken, teknik direktör Sait Karafırtınalar ne rakiplerinden ne de seyircisinden çekindiklerini...

Manisaspor, Eskişehirspor'dan çekinmiyor
TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Manisaspor'da gözler pazar günü deplasmanda lider Eskişehirspor ile oynanacak zorlu maça çevrilirken, teknik direktör Sait Karafırtınalar ne rakiplerinden ne de seyircisinden çekindiklerini söyledi. Eskişehir'deki tribün baskısının kendilerini etkilemeyeceğini belirten Karafırtınalar, "Kadromuzda, bu tür maçlarda zorlanmayacak tecrübede çok sayıda oyuncu var. Tam tersine, coşkulu tribünler bizi daha fazla motive edebilir. Şartlar ne olursa olsan sahaya kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.
Ligde lider Eskişehirspor ile son sıradaki Mersin İdmanyurdu arasında ayrım yapmadıklarını sözlerine tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:
"Bu ligde kolay maç yok. Kimle oynarsak oynayalım, tek hedefimiz 3 puan.
Yeni transferlerimiz takımın oyun kalitesini ve performansını ciddi anlamda yukarıya çekti. Geçen hafta Ümraniyespor karşısında elde ettiğimiz 5-2'lik galibiyet bunun kanıtı. Kazanıp, düşme hattından çıkmak istiyoruz." Karafırtınalar, sahaya süreceği 11'in kafasında henüz şekillenmediğini söylerken, "Hak edene formayı veririz" ifadesini kullandı. 
GÖKHAN'I HIRS BASTI
Manisaspor'un ara transferde Büyükşehir Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Gökhan Sazdağı, giderek yükselen form grafiği ile teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın en önemli silahlarından biri oldu. Sol kanatta görev yapan ve takımın hücum gücünü büyük katkı sağlayan Gökhan, 3 maçta da ilk 11'de görev yapıp, 90'ar dakika sahada kalırken, başarılı performansını 1 de golle süsledi. Manisaspor'un satın alma opsiyonu ile kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor randevusu öncesi antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor.

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