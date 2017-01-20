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Manisaspor Elazığ'da galibiyet arıyor

MANİSA, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak için çabalayan 2 takımın randevusunda Manisaspor, yarın deplasmanda Elazığspor'a konuk olacak. Haftaya 13 puanla 16'ncı sırada giren Manisaspor ile 1 puan farkla...

Manisaspor Elazığ'da galibiyet arıyor

MANİSA, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak için çabalayan 2 takımın randevusunda Manisaspor, yarın deplasmanda Elazığspor'a konuk olacak.
Haftaya 13 puanla 16'ncı sırada giren Manisaspor ile 1 puan farkla bir basamak üzerinde yer alan rakibinin karşılaşması Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak. Erkan Engin, Mehmet Kısal ve Kamil Çetin hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
Geçen hafta Boluspor'u uzatma dakikalarında yediği golle elinden kaçıran Manisaspor'da sakat olan Berk forma giyemeyecek, Ozan Sol'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Bu arada transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Sarıyer'le sözleşmesini tek taraflı fesheden savunma oyuncusu Fahri Akyol'u sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Fahri ilk yarıda Sarıyer'de 11 maçta forma giydi, 2 gol kaydetti.

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