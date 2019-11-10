Manisaspor - Düzcespor: 0-2
Cemil SEVAL / MANİSA, () - STAT:19 Mayıs HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Murat Şimşek (xx), Onur Gülter (xx) MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), Mert (x) (Dk. 58 Cevdet x), İlkay (x), Kemal (x) (Dk.73 Bilal x), Fatih (xx), Mehmet Can (x), Gökhan...
Cemil SEVAL / MANİSA, () -
STAT:19 Mayıs
HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Murat Şimşek (xx), Onur Gülter (xx)
MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (xx), Mert (x) (Dk. 58 Cevdet x), İlkay (x), Kemal (x) (Dk.73 Bilal x), Fatih (xx), Mehmet Can (x), Gökhan (xx), Barış (xx), Ömer (x), Enes (x) (Dk.87 Caner)
DÜZCESPOR: Orhan (xx) - Doğancan (xx), Ebu Sıddık (xx), Abdulsamet (xx) (Dk. 85 Mert), Fırat (xx), Enver (xxx), Burak (xx), Güney (xx) (Dk. 61 Necati xx) Aybars (xxx), Ahmet (xxx), Melik (xxx) (Dk.67 Muhammed xx)
GOLLER: Dk.46 Aybars, Dk.83 Ahmet (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Kemal, Bilal (Manisaspor), Abdulsamet (Düzcespor)
TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, 12. haftada evinde Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu. Art arda 3. yenilgisini alan ev sahibi ekip eksi 3 puanda kaldı. Konuk takım 16 puana ulaştı. Düzce ekininin gollerini 46. dakikada Aybars, 83. dakikada Ahmet kaydetti.
15. dakikada Manisaspor'dan Barış iki rakibini geçerek ceza sahası dışından kaleyi düşündü, top az farkla auta gitti.
22. dakikada ev sahibi ekibin soldan kazandığı serbest vuruşta Mehmet Can topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.
44. dakikada Manisalı Barış'ın pasında topla buluşan Gökhan ceza sahası içerisinden ayak içiyle topu kalenin sol köşesine yolladı, Düzcespor kalecisi Orhan topu çift yumrukla savurdu.
46. dakikada Düzcespor golü buldu. İki rakibini geçen Enver sağdan içeri kesti, Aybars kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.
50. dakikada Manisaspor'dan Gökhan'ın soldan kullandığı serbest vuruşa Berk kafayı çaktı, top kalecinin kucağına gitti.
83. dakikada Düzcespor'dan Ahmet, sağ çaprazdan frikikten kaleciyi avladı: 0-2.
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