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Manisaspor direnemedi

MANİSA, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon borçları yüzünden 15 puanı silinip her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Manisaspor, lider Sakaryaspor'la deplasmanda oynadığı maçta kahroldu. Tamamen altyapıdan oluşan...

Manisaspor direnemedi

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon borçları yüzünden 15 puanı silinip her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Manisaspor, lider Sakaryaspor'la deplasmanda oynadığı maçta kahroldu.
Tamamen altyapıdan oluşan kadrosuyla maçın 70'inci dakikasına 2-0 önde giren siyah-beyazlılar son 16 dakikada yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Manisaspor'da 78'inci dakikada Atakan kırmızı kart görürken, 90'ıncı dakikada rakip takımdan İlyas'ın golü Ege ekibini üzüntüye boğdu. Büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanırken Sakarya'dan puan alamayan Manisaspor, eksi 4 puanda kalarak 17'nci sıradaki yerinden kıpırdayamadı. Teknik direktör Kazım Akgün genç futbolcularının lidere karşı büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirterek, "Maalesef istediğimizi alamadık. Biz vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız" dedi.
Siyah-beyazlılar bu hafta sahasında Amed Sportif'le oynayacak. 

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