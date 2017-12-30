Manisaspor'dan sancılı start

MANİSA, () - TFF 1'inci Lig'de aldığı 9 puan silme cezasının ardından düşme hattına demir atan transfer yasaklısı Grandmedical Manisaspor, ikinci yarının hazırlıklarına eksik başladı. Dimov ve Atiemwen'in şimdiden ayrıldığı siyah-beyazlılarda ayrılması gündemde olan Emrullah, özel izin alan Mustafa Sevgi, yabancı futbolcular Perovic, Mikic, Axel Meye, Sebaihi ile Bakaki, Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları geçen Fahri ve Berk ise tedavi süreçlerinin ardından takımla çalışmaya çıktı. Birçok futbolcunun alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çektiği Manisa ekibinde takımdan kopmaların sürmesi bekleniyor.