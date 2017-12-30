MANİSA, () - TFF 1'inci Lig'de aldığı 9 puan silme cezasının ardından düşme hattına demir atan transfer yasaklısı Grandmedical Manisaspor, ikinci yarının hazırlıklarına eksik başladı. Dimov ve Atiemwen'in şimdiden ayrıldığı siyah-beyazlılarda ayrılması gündemde olan Emrullah, özel izin alan Mustafa Sevgi, yabancı futbolcular Perovic, Mikic, Axel Meye, Sebaihi ile Bakaki, Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları geçen Fahri ve Berk ise tedavi süreçlerinin ardından takımla çalışmaya çıktı. Birçok futbolcunun alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çektiği Manisa ekibinde takımdan kopmaların sürmesi bekleniyor.
Manisaspor'dan sancılı start
MANİSA, () - TFF 1'inci Lig'de aldığı 9 puan silme cezasının ardından düşme hattına demir atan transfer yasaklısı Grandmedical Manisaspor, ikinci yarının hazırlıklarına eksik başladı. Dimov ve Atiemwen'in şimdiden ayrıldığı siyah-beyazlılarda...
30 Aralık 2017 Cumartesi 13:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.