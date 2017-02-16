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Manisaspor'dan passolig kampanyası

TFF 1'inci Lig'de üst üste Ümraniyespor ve Eskişehirspor'u yenip düşme potasından kurtulan Manisaspor'da taraftarlara Passolig müjdesi geldi. İkinci Başkan Hakkı Övünç, cumartesi günü Giresunspor maçında ilk kez passolig kartı alacak...

Manisaspor'dan passolig kampanyası
TFF 1'inci Lig'de üst üste Ümraniyespor ve Eskişehirspor'u yenip düşme potasından kurtulan Manisaspor'da taraftarlara Passolig müjdesi geldi. İkinci Başkan Hakkı Övünç, cumartesi günü Giresunspor maçında ilk kez passolig kartı alacak taraftarlara Tarzan Tribünü ve kapalı alt tribün biletinin ücretsiz verileceğini açıkladı.
Taraftardan daha fazla destek beklediklerini belirten Övünç, "Kritik süreçte 12'nci adama ihtiyacımız var. Bu yüzden passolig alacak taraftarlarımız, Giresunspor maçında iki tribüne ücretsiz girebilecek" dedi. Bilet fiyatları ise Tarzan Tribünü 2, kapalı alt 4, Tarık Almış VIP tribünü ise 20 TL olarak belirlendi. 
Öte yandan Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda grip olan orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı iyileşti. Gökhan son antrenmanda takımla çalışırken, yine gribe yakalanan Ufuk ve sol ayak bileğinde ağrları olan Savaş çalışmada yer almadı. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci İsmail Şahmalı Giresunspor müsabakası için iddialı konuştu. Deneyimli eldiven, "Giresunspor sınavı Eskişehirspor maçından da zor geçecek. Bu karşılaşmayı kazanark alt sıralardan iyice uzaklaşacağız. Ardından üst sıraları hedefleyip yolumuza emin adımlarla ilerleyeyeceğiz" diye konuştu. 

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