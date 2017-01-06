Manisaspor'dan kötü prova (YENİDEN)

İKİNCİ yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor, aynı ligde yer alan Sivasspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kaybetti. Sivasspor'un gollerini 31'inci dakikada Galip ve 44'üncü dakikada Yiğit İncedemir attı.Karşılaşma sırasında şiddetli rüzgarın iki takım için de top kontrolünü güçleştirdiğini belirten Manisaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Maç ortada geçti. İlk golü bireysel hatadan yedik. Sonucu fazla önemsemiyorum. Genel anlamda iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim" diye konuştu. Müsabakayı izledikten sonra Manisa'ya dönen Başkan Abdullah Mergen'in, transfer yasağını kaldırmak için çabalarını sürdüreceği, yasağın kalkması halinde defans, orta saha ve forvete birer takyive yapacağı kaydedildi.



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