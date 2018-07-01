Manisaspor'dan kombine atağı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'e düşen Manisaspor'da yönetim yeni sezon kombine bilet fiyatlarını belirledi. Siyah-beyazlıların ligde iç sahada oynayacağı 17 müsabakayı ve kupa maçlarını kapsayan kombinelerin 100 TL'den satışa çıkacağı kaydedildi. En kısa zamanda transfer yasağını kaldırarak herkesin beğenisini kazanacak bir takım oluşturacaklarını belirten 2'nci Başkan Yunus Emre Şahin, "Kombinelere şimdiden yoğun ilgi var. Satışlar Cuma günü başlayacak. Taraftarlarımız bu fırsatı kaçırmayıp kombinelerini almalı. Loca satışlarımız da sürüyor. Herkesi Manisaspor'a sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Manisaspor, eski futbolcularından Makukula'ya 60 bin Euro ödeme yaparak FIFA'dan gelecek küme düşürme cezasının önüne geçmişti. Manisaspor'un borçları nedeniyle FIFA'dan yeni yaptırımlar alma tehlikesi ise sürüyor.