Manisaspor'dan iki takviye

MANİSA, () -

TFF 3. Lig 1. Grup'ta cumartesi günü sezonun ilk maçında Sultanbeyli Belediyespor'a konuk olacak Manisaspor, altyapısından 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar geçen sezon Almanya'dan altyapısına dahil ettiği 18 yaşındaki orta saha Orkun Erdoğan ile Kepezspor'dan getirdiği yine 18 yaşındaki forvet Tugay Atıcı ile 2 yıllık mukavele yaptı.

Oyuncular Manisaspor'da profesyonel oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Transfer yasağıyla kadrosunu tamamen altyapı oyuncularından oluşan Manisaspor, daha önce farklı kulüplerden altyapısına dahil ettiği 7 futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, eski yabancı futbolcularından Dimov'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan aldığı puan silme cezası yüzünden sezona eksi 6 puanla başlayacak.