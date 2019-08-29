Manisaspor'dan iki takviye
MANİSA, () - TFF 3. Lig 1. Grup'ta cumartesi günü sezonun ilk maçında Sultanbeyli Belediyespor'a konuk olacak Manisaspor, altyapısından 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar geçen sezon Almanya'dan altyapısına dahil ettiği...
MANİSA, () -
TFF 3. Lig 1. Grup'ta cumartesi günü sezonun ilk maçında Sultanbeyli Belediyespor'a konuk olacak Manisaspor, altyapısından 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar geçen sezon Almanya'dan altyapısına dahil ettiği 18 yaşındaki orta saha Orkun Erdoğan ile Kepezspor'dan getirdiği yine 18 yaşındaki forvet Tugay Atıcı ile 2 yıllık mukavele yaptı.
Oyuncular Manisaspor'da profesyonel oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Transfer yasağıyla kadrosunu tamamen altyapı oyuncularından oluşan Manisaspor, daha önce farklı kulüplerden altyapısına dahil ettiği 7 futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlı kulüp, eski yabancı futbolcularından Dimov'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan aldığı puan silme cezası yüzünden sezona eksi 6 puanla başlayacak.
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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