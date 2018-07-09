Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır:...

Manisaspor'dan iç transfer hamlesi

MANİSA, () -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisaspor'da yönetim, iç transferde görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar ilk görüşmeyi sağ kanat Uğur Pamuk'la gerçekleştirdi. Uğur'la yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken,...

Manisaspor'dan iç transfer hamlesi

MANİSA, () - 

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisaspor'da yönetim, iç transferde görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar ilk görüşmeyi sağ kanat Uğur Pamuk'la gerçekleştirdi. Uğur'la yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun ilerleyen günlerde sözleşme yenilemesi bekleniyor. Manisaspor'da yönetim kadroda tutulması istenen gurbetçi forvet Timur Karagülmez'i de kente davet etti. Siyah-beyazlılar iç transferde sağ kanat Akın Açık ve sağ bek Abdülkadir Korkut'la da nikah tazelemek istiyor. Kadrosu büyük oranda dağılan transfer yasaklısı Manisaspor'da sezon bitiminde takım kaptanı Hüseyin Tok'un yanı sıra gençlerden Alper, Asım, Mehmet Enes gibi isimler sözleşmelerini tek taraflı feshedip farklı takımların yolunu tutmuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325