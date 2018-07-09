Manisaspor'dan iç transfer hamlesi

MANİSA, () -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisaspor'da yönetim, iç transferde görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar ilk görüşmeyi sağ kanat Uğur Pamuk'la gerçekleştirdi. Uğur'la yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun ilerleyen günlerde sözleşme yenilemesi bekleniyor. Manisaspor'da yönetim kadroda tutulması istenen gurbetçi forvet Timur Karagülmez'i de kente davet etti. Siyah-beyazlılar iç transferde sağ kanat Akın Açık ve sağ bek Abdülkadir Korkut'la da nikah tazelemek istiyor. Kadrosu büyük oranda dağılan transfer yasaklısı Manisaspor'da sezon bitiminde takım kaptanı Hüseyin Tok'un yanı sıra gençlerden Alper, Asım, Mehmet Enes gibi isimler sözleşmelerini tek taraflı feshedip farklı takımların yolunu tutmuştu.