Manisaspor'dan gövde gösterisi

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'e düşen ve eski futbolcusu Makukula'nın alacağı yüzünden 3. Lig'e düşürülme hem de Simpson'a olan borç nedeniyle 6 puanının sezon başlamadan silinmesi tehlikesini yaşayan Manisaspor, 53. kuruluş yıl dönümünü taraftarıyla birlikte kutladı. Kulüpten 1.9 milyon Euro alacaklı Makukula ve 750 bin Euro ödenmesi gereken Simpson konusunda henüz oyuncularla anlaşmaya varamayan Tarzan'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda taraftarla birlikte organize edilen kutlamalara Başkan Bülent Baygeldi, yönetim kurulu ve teknik direktör Erkan Aslan katıldı.

BÜLENT BAYGELDİ: "BU KÖKLÜ CAMİANIN YAŞATILMASI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nun okunmasının ardından meydanda bulunan havuzun etrafında toplanan taraftarlar meşaleler yakarak siyah-beyazlıların 53. yılını kutladı. Kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Başkan Bülent Baygeldi, Manisaspor'un köklü bir geçmişi olduğuna vurgu yaparak, "Bu köklü camianın yaşatılması ve daha iyi yerlere gelebilmesi için mücadele veriyoruz. Bizi bu gururlu günümüzde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bugün yaşadığımız bu gururu, önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız şampiyonluklarla taçlandırırız" dedi.

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