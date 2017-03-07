Manisaspor'dan Adana Demirspor'a gözdağı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 2 haftalık galibiyet hasretine kurtuluş mücadelesindeki en önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u 6-2 yenerek son veren ve rahat bir nefes alan Manisaspor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor'u da gözüne kestirdi.

Ligin ilk devresinde deplasmanda berabere kaldığı Ümraniyespor'u ikinci yarıda 5-2, Eskişehirspor'u 5-1, ilk yarıda mağlup olduğu Bandırmaspor'u ise 6-2 yenerek rövanşları farklı skorlarla alan Manisaspor, evinde 2-1 kaybettiği Adana Demirspor karşısına da bu amacıyla çıkacak.

İlk yarının 7'nci haftasında oynanan Adana Demirspor randevusunun, kendisinin de Manisaspor'daki ilk maçı olduğunu hatırlatan teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Artık karşılarında o takım yok" ifadelerini kullandı. Adana'ya rövanşı almak için gideceklerini belirten Sait Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"İlk maçta kötü oynamadığımız halde şanssız goller yemiştik. Rakibimiz lige şampiyonluk parolasıyla başlayıp önemli transferler yaptı. İlk yarıdaki maçta biz 2 puanla sonuncuyduk, onların ise 10 puanı vardı. Şimdi aynı sıkletteyiz. İyi bir takımız. Gol atma konusunda sıkıntımız yok. Adana Demirspor'dan rövanşı alacağız."

Basın Sözcüsü Serkan Özşen ise futbolcuların formanın hakkını terlerinin son damlasına kadar verdiğini belirterek, "Ligde yeni bir periyot başladı. Alt sıralardaki takımlar birbirine çok yakın. Artık her galibiyetin büyük önemi var. Biz yarışta takımımıza güveniyoruz" dedi.

Manisaspor'da sakatlığı bulunan Umut'un maça yetişme ihtimalinin zayıf olduğu bildirildi.