Manisaspor'da zor günler

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor'da transfer yasağı, kulübün elini kolunu bağlarken mevcut kadrodan alacaklarının ödenmesi için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken 4 futbolcunun serbest kalmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Manisaspor'da eski futbolculardan Gökhan Dinçer, Erdi Öner, Barbaros Barut, Bayram Olgun ve Onur Sağlam'ın alacaklarının kesinleştiği, kulübün bu futbolculara paralarını ödemeden transfer yapamayacağı belirtildi. Mevcut kadrodan Futbol Federasyonu'na başvuran Ozan Sol, Bahattin Köse, Timur Karagülmez ve Nuri Terliksiz de paraları 12 Ocak'a kadar ödenmezse serbest kalacak.

Siyah beyazlılarda federasyon'a başvuran başka futbolcular da bulunuyor. Köşeye sıkışan Başkan Abdullah Mergen, Ankara'ya giderek Spor Toto Teşkilatı'ndan para bulmanın çabasına girdi. Transfer yasağı kaldırılamaz, eldeki futbolcular da kaybedilirse ikinci yarıda Manisaspor'un daha sıkıntılı günler yaşayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan cuma gününe kadar haftayı izinli geçirecek olan siyah beyazlı ekip, ardından Antalya'da 10 günlüğüne devre arası kampına girecek.