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Manisaspor'da yüzler gülüyor

TFF 1'inci Lig'de ilk iki hafta mağlup olduktan sonra 4-1'lik Gaziantepspor deplasmanı galibiyeti ile moral bulan Manisaspor'un en formda futbolcularından biri olarak dikkat çeken Daniel Dimov'un küçük kızları son antrenmana renk kattı. Anneleri...

Manisaspor'da yüzler gülüyor
TFF 1'inci Lig'de ilk iki hafta mağlup olduktan sonra 4-1'lik Gaziantepspor deplasmanı galibiyeti ile moral bulan Manisaspor'un en formda futbolcularından biri olarak dikkat çeken Daniel Dimov'un küçük kızları son antrenmana renk kattı. Anneleri Silvena ile birlikte Tarık Almış Tesisleri'ne gelen 4 yaşındaki Stephane ve 2 yaşındaki Dale, takımın neşe kaynağı oldu. Futbolcuların büyük ilgi gösterdiği Stephane ve Dale, babalarıyla birlikte objektiflere poz verdi.
Bu arada tedavisi devam eden Nikola Mikic, Gabon Milli Takımı'na çağrılan Axel Meye ve soğuk algınlığı geçiren Hikmet Balioğlu idmanda yer almazken, Slavko Perovic, Alper Önal ve Ömer Buğdaycı takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, U21 takımından Bayram Büstaç, Furkan Parsak ve İlkay Gül'ü A Takım'la antrenmana aldı. Siyah beyazlı ekip yarınki çalışmanın ardından üç günlük bayram iznine çıkacak.

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