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Manisaspor'da yenilere tam not

İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor, ikinci yarının ilk maçında Boluspor'u 90+3'üncü dakikada yediği golle elinden kaçırırken, yeni transferler teknik direktör Sait Karafırtınalar'dan tam not aldı. Karşılaşmaya...

Manisaspor'da yenilere tam not

İZMİR, ()- TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor, ikinci yarının ilk maçında Boluspor'u 90+3'üncü dakikada yediği golle elinden kaçırırken, yeni transferler teknik direktör Sait Karafırtınalar'dan tam not aldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gökhan Sazdağı'nın takıma büyük katkı sağladığını, Umut Gündoğan ve İsmail Haktan Odabaşı'nın ise sonradan oyuna girmelerine rağmen birer asist yaparak 2-2'lik skorun yaratıcıları olduğunu kaydeden Karafırtınalar, "Üçü de birbirinden kaliteli oyuncular. İlerleyen haftalarda bunu daha net gösterecekler" dedi. 
90'ıncı dakikasına kadar üstün oynadıkları bir maçı, uzatmada yedikleri golle 2-2 berabere tamamladıkları için üzgün olduğunu belirten tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:
"İlk yarıyı 1-0 yenik kapattıktan sonra yaptığımız uyarılar doğrultusunda ikinci yarıda 2 gol bulup skor üstünlüğünü yakaladık. Son dakikada o golü yememeliydik. Hakem hata da yapmlış olsa, topu kornere atmayacaksın. Ya taca ya başka bir yere atacaksın.
Maçı bitirmenin yollarına bakacaksın. Bugün başaramadık. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçtikten sonra berabere kalmak çok üzücü."

       

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