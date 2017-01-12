Manisaspor'da Umut ve Gökhan kampa katıldı

TFF 1'nci Lig'de ikinci yarı öncesi transfer yasağını kaldıran Manisaspor, listedeki üç futbolcunun işini bitirdi.

Sözleşme imzalayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Sazdağı ile futbolseverlerin Bucaspor'dan hatırladığı Umut Gündoğan Kuşadası kampına katılırken, Denizlisporlu İsmail Hakan Odabaşı'nın ise yarın takıma dahil olacağı bildirildi. Üç futbolcunun cumartesi günü iç sahada oynanacak Boluspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

Üç oyuncunun transferi takımda moralleri yükseltirken, teknik direktör Sait Karafırtınalar ikinci yarıda futbolseverlerin farklı bir Manisaspor izleyeceğini söyledi.

Yeni doğan çocuğunun ameliyatı için Adana'ya giden kaleci İsmail Şahmalı'nın da bu akşam döneceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Bulunduğu yer Manisaspor'a yakışmıyor. En kısa sürede düşme hattından çıkıp, bu takımı üst sıralara taşıyacağız. Tek isteğimiz taraftarımızın bize inanıp destek vermesi" dedi. FOTOĞRAFLI