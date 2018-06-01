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Manisaspor'da Ümit Yasin'den veda

MANİSA, () ESKİ futbolcularından Makukula'dan kaynaklı borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 puanı daha silinen, Portekiz kulübü Benfica'ya 1.9 milyon euro bonservis borcunu bu ay ödeyemezse küme düştüğü 2. Lig'de maça bile çıkmadan...

Manisaspor'da Ümit Yasin'den veda

MANİSA, ()

ESKİ futbolcularından Makukula'dan kaynaklı borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 puanı daha silinen, Portekiz kulübü Benfica'ya 1.9 milyon euro bonservis borcunu bu ay ödeyemezse küme düştüğü 2. Lig'de maça bile çıkmadan 3. Lig'e düşürülecek Manisaspor'da kopmalar sürüyor. Mali imkansızlıklar içinde takımdaki tecrübeli ve genç birçok futbolcunun ayrıldığı Manisa ekibinde 5 yıldır aralıksız olarak forma giyen Ümit Yasin Arslan da resmen veda etti. Sözleşmesi dün itibariyle son bulan tecrübeli defans oyuncusu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Ümit Yasin'in Adanaspor'la prensipte anlaştığı öğrenildi.
Futbolcunun mesajında, "Vedalar zordur ama veda etmek daha zordur. 5 sene gururla giydiğim Manisaspor formasından bugün itibari ile ayrılıyorum. Bu büyük camiada şanlı formayı taşıma şerefine layık gören hocalarıma, Manisaspor'a teşekkürü borç bilirim. Burası benim için bir aile ve paylaşım gibi kutsal değerleri ifade ediyor. Yönetimlere, başkanlarıma, hocalarıma, personelimize ve arma sevdalılarına sonsuz teşekkür ediyorum. Manisaspor benim için her zaman farklı bir yerde. Beraber sevindiğimiz, beraber güldüğümüz günleri özleyeceğim. En kısa zamanda Manisaspor'un eski günlerine döneceğine yürekten inanıyorum. Herkes hakkını helal etsin. Hoşçakalın Tarzanlar" ifadeleri yer aldı.

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