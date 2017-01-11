Manisaspor'da transfer harekatı başladı

Gökhan Sazdağı için Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 250 bin TL kiralama ücreti verecek Manisaspor, sezon sonunda bonservisini almak istemesi halinde 250 bin TL daha ödeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra bir pivot santrfor ve bir stoper almayı planlayan yönetimin direkt takımda oynayabilecek hazır isimler üzerinde durduğu kaydedildi.
Öte yandan Antalya kampı dönüşü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çalışacak saha bulmakta zorlanan siyah beyazlıların bugün Kuşadası'na gideceği açıklandı. Manisaspor Boluspor maçının son rötuşlarını Altınordu'nun Selçuk'taki tesislerinde yapacak. FOTOĞRAFLI