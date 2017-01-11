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Manisaspor'da transfer harekatı başladı

TFF 1'inci Lig'de eski futbolcularına olan borçları yüzünden transfer yasağı olan Manisaspor, yasağı kaldırıp takviyeler için düğmeye bastı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan eski futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın işini bitiren...

Manisaspor'da transfer harekatı başladı
TFF 1'inci Lig'de eski futbolcularına olan borçları yüzünden transfer yasağı olan Manisaspor, yasağı kaldırıp takviyeler için düğmeye bastı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan eski futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın işini bitiren siyah beyazlıların, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Bucaspor'dan öğrencisi olan Galatasaraylı Umut Gündoğan'la da anlaştığı öğrenildi. Denizlispor'da kadro dışı bırakılan İsmail Haktan Odabaşı ve Osmanlısporlu Tonia Tisdell'le anlaşma zemini arayan yönetimin, transferleri cumartesi günü oynanacak Boluspor maçına yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.
Gökhan Sazdağı için Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 250 bin TL kiralama ücreti verecek Manisaspor, sezon sonunda bonservisini almak istemesi halinde 250 bin TL daha ödeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra bir pivot santrfor ve bir stoper almayı planlayan yönetimin direkt takımda oynayabilecek hazır isimler üzerinde durduğu kaydedildi.
Öte yandan Antalya kampı dönüşü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çalışacak saha bulmakta zorlanan siyah beyazlıların bugün Kuşadası'na gideceği açıklandı. Manisaspor Boluspor maçının son rötuşlarını Altınordu'nun Selçuk'taki tesislerinde yapacak.

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