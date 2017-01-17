Manisaspor'da telafi hesabı

TÜRKİYE 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında ağırladığı Boluspor'u uzatma dakikalarında yediği golle elinden kaçıran Manisaspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Elazığspor'u yenip, 2 puanı telafi etmeyi planlıyor.

Boluspor randevusunda forma giyen yeni transferlerden Umut Gündoğan, Gökhan Sazdağı ve İsmail Haktan'dan sonra stoper Mikic'in de hazır olduğu ve Elazığ deplasmanında takımdaki yerini alabileceği bildirildi.

Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Bakaki ve sezon başında sol diz çapraz bağları topan Timur Karagülmez takımla birlikte çalışırken sakatlığı süren Berk idmana katılmadı. Çok kritik bir sınavın kendilerini beklediğini söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Bir puan farkla bir basamak üzerimizde yer alan Elazığspor'u yenerek düşme hattın çıkıp, üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var" dedi. FOTOĞRAFLI