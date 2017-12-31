Manisaspor'da Tekke bilmecesi

MANİSA, ()

TFF 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenmanlara çıkmaması kafaları karıştırdı.

Devre arası hazırlıklarını Tarık Almış Tesisleri'nde sürdüren siyah-beyazlılarda teknik patron Tekke ilk iki idmanda takımının başında yer almadı. Antrenmanları yardımcı antrenörler eşliğinde sürdüren Tarzan'da yönetim genç teknik adamın özel nedenlerle izinli olduğunu ve yarın Manisa'ya geleceğini söylerken, diğer yandan Tekke'nin, "Transfer yasağı açılmazsa ben yokum" resti çektiği de iddia edildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kulüpteki geleceği merak konusu oldu. Kadrodan ayrılan isimlerin olduğu Manisa ekibinde Dimov, Atiemwen, Emrullah gibi futbolcular şimdiden takımdan ayrıldı.