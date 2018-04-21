Manisaspor'da Taşçı dertli

MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Grandmedical Manisaspor'da deplasmanda alınan 3-0'lık Altınordu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ünal Taşçı, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

Siyah-beyazlı takımın kamp görmeden maça çıktığını dile getiren teknik patron Taşçı, "Manisa'da çalışacak saha bulamıyoruz. Kulübümüzün durumu bizleri üzüyor, tek tesellimiz gençlerimizin A takımda forma giyerek önlerinin açılması. Onlarla gurur duyuyoruz. Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Üst üste 7'nci, son 12 haftada 11'inci mağlubiyetini alan Ege temsilcisi, son 2 maçında Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok'la (D) karşılaşacak.

